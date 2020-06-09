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Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июня увеличился до 19,22 млрд кубометров

Вчера, 09:55 citynews.net.ua | Напечатать

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июня увеличился до 19,22 млрд кубометров. За сутки в ПХГ Украины закачано 71,3 млн кубометров газа.

Как сообщили в ООО «Оператор ГТС Украины», за сутки в ПХГ Украины закачано 71,3 млн кубометров газа.

Из подземных хранилищ Украины в течение суток газ не отбирался.

За 20 июня в Украину поступило из Словакии — 38,8 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, из Польши — 5,14 млн кубометров.

Общая емкость подземных хранилищ газа в Украине (без учета оккупированного РФ Крыма) составляет 31 млрд куб. м.


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