Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июня увеличился до 19,22 млрд кубометров. За сутки в ПХГ Украины закачано 71,3 млн кубометров газа.

Как сообщили в ООО «Оператор ГТС Украины», за сутки в ПХГ Украины закачано 71,3 млн кубометров газа.

Из подземных хранилищ Украины в течение суток газ не отбирался.

За 20 июня в Украину поступило из Словакии — 38,8 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, из Польши — 5,14 млн кубометров.

Общая емкость подземных хранилищ газа в Украине (без учета оккупированного РФ Крыма) составляет 31 млрд куб. м.