» » В Луганской области выходные прошли под артиллерийскими обстрелами

В Луганской области выходные прошли под артиллерийскими обстрелами

Вчера, 23:06 citynews.net.ua | Напечатать

20 и 21 июня российские террористы обстреляли позиции ВСУ и мирные населенные пункты в Луганской области из тяжелой артиллерии калибром 152 мм, тяжелых минометов калибром 120 мм, гранатометов, стрелкового оружия.

20 июня российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 в районе улицы Вольная из артиллерии калибром 152 мм и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В вечернее время вблизи этого населенного пункта противник задействовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под артиллерийский огонь артиллерии калибром 122 мм попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

Кроме этого, агрессор активно использовал против наших воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали защитники Новозвановки и Луганского, Новотошковское и Крымского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали защитников Железного.

21 июня террористы обстреляли Крымское из минометов калибром 120 мм и 82 мм. Также российские захватчики использовали станковые противотанковые гранатометы.

После обеда боевики обстреляли Новотошковское из 82 мм минометов.

Всего за 2 суток ранены четверо украинских военных.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:06

В Луганской области выходные прошли под артиллерийскими обстрелами

Вчера, 11:07

В Украине за 20 июня подтверждено 735 новых случаев COVID-19

20-06-2020, 11:32

Российские террористы из минометов ежедневно обстреливают Орехово, Золотое и Крымское

18-06-2020, 15:00

Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за оккупацию Крыма.

18-06-2020, 14:53

Погранслужба: российские боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе

18-06-2020, 12:46

Луганская прокуратура будет сотрудничать с Восточной правозащитной группой по выявлению преступлений

18-06-2020, 11:53

Как будут возвращать деньги за пробное ЗНО в Украине: Кабмин разработал программу

18-06-2020, 10:37

Волонтеры по снимкам ОБСЕ показали как Россия поставляет оружие и войска в оккупированную Луганскую область

18-06-2020, 10:04

В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

18-06-2020, 09:42

За сутки на Донбассе 1 погибший и 2 раненых

18-06-2020, 09:34

В Луганской области задержали распространителя детской порнографии

17-06-2020, 13:00

В РФ начал действовать закон упрощающий получение гражданства гражданства для граждан Украины и Беларуси

Новости Украины:

Вчера, 11:33

В Киеве произошел взрыв в жилом доме - под завалом находятся люди

17-06-2020, 10:45

В Одессе криминальные авторитеты устроили разборки со стрельбой

16-06-2020, 16:28

В Ровенской области изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США

15-06-2020, 13:30

В Киеве запрещают купаться на пляжах

15-06-2020, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

12-06-2020, 13:53

Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

12-06-2020, 10:40

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

9-06-2020, 19:25

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

9-06-2020, 14:33

В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны

9-06-2020, 12:25

В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганской области выходные прошли под артиллерийскими обстрелами » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня