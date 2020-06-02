В Луганской области выходные прошли под артиллерийскими обстрелами

20 и 21 июня российские террористы обстреляли позиции ВСУ и мирные населенные пункты в Луганской области из тяжелой артиллерии калибром 152 мм, тяжелых минометов калибром 120 мм, гранатометов, стрелкового оружия.

20 июня российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 в районе улицы Вольная из артиллерии калибром 152 мм и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В вечернее время вблизи этого населенного пункта противник задействовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под артиллерийский огонь артиллерии калибром 122 мм попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

Кроме этого, агрессор активно использовал против наших воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали защитники Новозвановки и Луганского, Новотошковское и Крымского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали защитников Железного.

21 июня террористы обстреляли Крымское из минометов калибром 120 мм и 82 мм. Также российские захватчики использовали станковые противотанковые гранатометы.

После обеда боевики обстреляли Новотошковское из 82 мм минометов.

Всего за 2 суток ранены четверо украинских военных.