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В Украине за 20 июня подтверждено 735 новых случаев COVID-19

Вчера, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 20 июня лабораторно подтверждено 735 случаев COVID-19. В Луганской области новых случаев нет. За все время исследований в Луганской области новый коронавирус лабораторно подтвержден у 72 человек.
Из них выздоровели — 50; лечатся — 22 (4 — на стационаре: первый КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 1 — КНП «Беловодская центральная районная больница», 2 — КНП «Рубежанский центральная городская больница», 18 — амбулаторно).

Всего в Украине с начала тестирования подтверждено 36570 случаев COVID-19, из них 16 509 выздоровели, 1002 умерли.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая обл. — 1647 (1001 выздоровели)
  • Волынская обл. — 1782 (548 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 1042 (776 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 362 (145 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 1257 (633 выздоровели)
  • Закарпатская обл. — 2149 (842 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 554 (391 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 2015 (1071 выздоровел)
  • м. Киев — 4325 (1391 выздоровели)
  • Киевская обл. — 2208 (1065 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 620 (508 выздоровели)
  • Луганская обл. — 72 (53 выздоровели)
  • Львовская обл. — 3780 (668 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 358 (265 выздоровели)
  • Одесская обл. — 1266 (551 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 291 (262 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 2872 (1505 выздоровели)
  • Сумская обл. — 257 (182 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 1688 (1063 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 1805 (854 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 186 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 622 (492 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 603 (393 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 4324 (1563 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 475 (112 выздоровели).

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