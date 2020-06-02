В Украине за 20 июня подтверждено 735 новых случаев COVID-19

В Украине за 20 июня лабораторно подтверждено 735 случаев COVID-19. В Луганской области новых случаев нет. За все время исследований в Луганской области новый коронавирус лабораторно подтвержден у 72 человек.

Из них выздоровели — 50; лечатся — 22 (4 — на стационаре: первый КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 1 — КНП «Беловодская центральная районная больница», 2 — КНП «Рубежанский центральная городская больница», 18 — амбулаторно).

Всего в Украине с начала тестирования подтверждено 36570 случаев COVID-19, из них 16 509 выздоровели, 1002 умерли.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины: