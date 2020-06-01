Российские террористы из минометов ежедневно обстреливают Орехово, Золотое и Крымское

19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Продолжаются ежедневные обстрелы позиций ВСУ в районе Орехово-Золотое, где вчера и сегодня боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Уже сегодня, 20 июня, у населенного пункта Орехово противник вел обстрел из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один боец ВСУ получил осколочное ранение.

Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Обстрелы ведутся не только по позициям вне населенных пунктов, также российские террористы обстреливают в Золотом улицу Вольная из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, террористы открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Новотошковское, во время проведения инженерной доразведки, на мине подорвались двое военнослужащих Объединенных сил.

По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.