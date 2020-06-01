» » Российские террористы из минометов ежедневно обстреливают Орехово, Золотое и Крымское

Российские террористы из минометов ежедневно обстреливают Орехово, Золотое и Крымское

Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Продолжаются ежедневные обстрелы позиций ВСУ в районе Орехово-Золотое, где вчера и сегодня боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Уже сегодня, 20 июня, у населенного пункта Орехово противник вел обстрел из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один боец ВСУ получил осколочное ранение.
Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Обстрелы ведутся не только по позициям вне населенных пунктов, также российские террористы обстреливают в Золотом улицу Вольная из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, террористы открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Новотошковское, во время проведения инженерной доразведки, на мине подорвались двое военнослужащих Объединенных сил.

По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:32

Российские террористы из минометов ежедневно обстреливают Орехово, Золотое и Крымское

18-06-2020, 15:00

Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за оккупацию Крыма.

18-06-2020, 14:53

Погранслужба: российские боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе

18-06-2020, 12:46

Луганская прокуратура будет сотрудничать с Восточной правозащитной группой по выявлению преступлений

18-06-2020, 11:53

Как будут возвращать деньги за пробное ЗНО в Украине: Кабмин разработал программу

18-06-2020, 10:37

Волонтеры по снимкам ОБСЕ показали как Россия поставляет оружие и войска в оккупированную Луганскую область

18-06-2020, 10:04

В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

18-06-2020, 09:42

За сутки на Донбассе 1 погибший и 2 раненых

18-06-2020, 09:34

В Луганской области задержали распространителя детской порнографии

17-06-2020, 13:00

В РФ начал действовать закон упрощающий получение гражданства гражданства для граждан Украины и Беларуси

17-06-2020, 12:00

Медицинская служба рассказала о случаях  COVID-19 в украинской армии

17-06-2020, 11:30

Совет ЕС рассмотрит вопрос реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе

Новости Украины:

17-06-2020, 10:45

В Одессе криминальные авторитеты устроили разборки со стрельбой

16-06-2020, 16:28

В Ровенской области изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США

15-06-2020, 13:30

В Киеве запрещают купаться на пляжах

15-06-2020, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

12-06-2020, 13:53

Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

12-06-2020, 10:40

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

9-06-2020, 19:25

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

9-06-2020, 14:33

В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны

9-06-2020, 12:25

В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Российские террористы из минометов ежедневно обстреливают Орехово, Золотое и Крымское » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня