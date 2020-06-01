Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за оккупацию Крыма.

Совет ЕС сегодня, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции против РФ за оккупацию Крыма. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо усиливать давление из-за нарушения прав человека, паспортизации, запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. Крым — это Украина», — написал министр.

Решение о продлении на год санкций против России из-за аннексии Крыма было согласовано 10 июня послами стран-членов Европейского Союза.