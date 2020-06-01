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Погранслужба: российские боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе

Сегодня, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

Российские террористы продолжают блокировать пропуск граждан через КПВВ с оккупированными районами в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

«Что касается линии разграничения, здесь у нас по решению командующего ООС, по его решению КПВВ были закрыты, и от 10 июня, также по решению командующего ООС, 2 КПВВ были открыты — это «Станица Луганская» в Луганской области и «Марьинка» в Донецкой области. Сейчас за этот период в «Марьинке» пропущено 26 человек, в «Станице Луганской» 644 человека. Почему так мало? Потому что та сторона неподконтрольная отказывается осуществлять пропуск граждан… Лучшая ситуация по «Станице Луганской» в Луганской области, там определено два дня — это среда и суббота, когда осуществляем пропуск по согласованным спискам через трехстороннюю контактную группу с той стороной, и этих людей мало пропускают», — добавил Лысюк.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация на КПВВ «Марьинка» в Донецкой области, где практически отсутствует возможность пересечь линию разграничения.

Как сообщили мониторы БФ «Право на Захист», 16 июня на КПВВ «Станица Луганская» сегодня происходил пропуск людей по спискам - в первой половине дня, с 7:00 до 13:00, пропускали людей с неподконтрольных правительству Украины территории , а с 13:00 до 17:00 - с подконтрольной территории. По состоянию на 15:00 линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» со стороны оккупированного Луганска пересекли 76 человек, со стороны Станицы был пропущен 81 человек.

Для получения возможности пересечь линию разграничения в Станице Луганской необходимо оставлять заявки и ждать подтверждения от российских террористов в Луганске. 

КПВВ «Майорское» продолжает работать в режиме ограничений с 6:00 до 20:00. Со стороны оккупированных территорий не было зафиксировано ни граждан, ни транспортных средств, которые пытались осуществить пересечение КПВВ. А со стороны Украины один человек пытался попасть в оккупированную часть Донецкой области: переселенец из Доброполья хотел попасть на похороны родного брата на неподконтрольной территории. И после разъяснительной работы о невозможности пересечения КПВВ с другой стороны, поскольку там не происходит пропуска, по собственному желанию вернулся обратно.


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