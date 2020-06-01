Луганская прокуратура будет сотрудничать с Восточной правозащитной группой по выявлению преступлений

Подписание Меморандума о сотрудничестве между прокуратурой Луганской области и общественной организацией «Восточная правозащитная группа» состоялось в среду, 17 июня, передает пресс-служба областного ведомства.

«Нами ведется систематическая работа, направленная на выявление и организацию надлежащего расследования преступлений оккупационной администрации РФ и подчиненных ей незаконных вооруженных формирований. Прежде всего, это нарушение норм гуманитарного права, преступления, связанные с ведением агрессивной войны, нарушения законов и обычаев войны», — отметил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

Руководитель региональной прокуратуры высоко оценил результаты работу общественной организации. Стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека в Луганской области, в том числе, на временно оккупированной ее части, сбор и анализ информации о нарушении таких прав во время вооруженного конфликта. Исследованием этих вопросов, а также подготовкой соответствующих тематических отчетов «Восточная правозащитная группа» занимается с 2014 года.

«Мы проводим постоянный мониторинг состояния соблюдения прав человека, в том числе на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Для привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности причастных к совершению преступлений представителей незаконных вооруженных формирований крайне важным является содействие прокуратуры», — отметила директор общественной организации Вера Ястребова.

«Восточная правозащитная группа» — единственная в Украине организация, которая была награждена в 2017 году германо-французской премией «За защиту прав человека и верховенство права».