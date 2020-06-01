» » Как будут возвращать деньги за пробное ЗНО в Украине: Кабмин разработал программу

Как будут возвращать деньги за пробное ЗНО в Украине: Кабмин разработал программу

Сегодня, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

Средства, уплаченные за пробное ВНО в учебных заведениях, возвращать участникам тестирования с 1 июля — это выделены деньги из фонда борьбы с COVID-19. Соответствующий порядок возврата средств Правительство приняло сегодня, 17 июня 2020 года.

«Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели — 1 июля — и будут осуществляться через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированы деньгами ждет в ближайшем отделении банка», — отметила и. о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

МОН передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования по всем участникам, которые зарегистрировались с 3 по 24 января 2020 для прохождения пробного ВНО и оплатили средства за участие в нем. Предполагается, что возврат средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Работы, связанные с подготовкой тестов и процесса тестирования, были выполнены вовремя, что обеспечило готовность провести пробное ВНО в учебных заведениях. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона. В стоимость пробного ВНО входит оплата услуг за значительного объема работ, в частности:

  • составление тестов,
  • перевод этих тестов на языки национальных меньшинств,
  • подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней,
  • доставка материалов в пункт тестирования,
  • оплата труда работникам, которые вовлечены в организацию и проведение ВНО
  • определение результатов пробного ВНО.

Напомним, в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня — по всем остальным предметам.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:00

Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за оккупацию Крыма.

Сегодня, 14:53

Погранслужба: российские боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе

Сегодня, 12:46

Луганская прокуратура будет сотрудничать с Восточной правозащитной группой по выявлению преступлений

Сегодня, 11:53

Как будут возвращать деньги за пробное ЗНО в Украине: Кабмин разработал программу

Сегодня, 10:37

Волонтеры по снимкам ОБСЕ показали как Россия поставляет оружие и войска в оккупированную Луганскую область

Сегодня, 10:04

В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

Сегодня, 09:42

За сутки на Донбассе 1 погибший и 2 раненых

Сегодня, 09:34

В Луганской области задержали распространителя детской порнографии

Вчера, 13:00

В РФ начал действовать закон упрощающий получение гражданства гражданства для граждан Украины и Беларуси

Вчера, 12:00

Медицинская служба рассказала о случаях  COVID-19 в украинской армии

Вчера, 11:30

Совет ЕС рассмотрит вопрос реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе

Вчера, 10:54

В Луганской лаборатории рассказали из каких стран «привозят» COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 10:45

В Одессе криминальные авторитеты устроили разборки со стрельбой

16-06-2020, 16:28

В Ровенской области изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США

15-06-2020, 13:30

В Киеве запрещают купаться на пляжах

15-06-2020, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

12-06-2020, 13:53

Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

12-06-2020, 10:40

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

9-06-2020, 19:25

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

9-06-2020, 14:33

В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны

9-06-2020, 12:25

В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Как будут возвращать деньги за пробное ЗНО в Украине - механизм и сроки