Как будут возвращать деньги за пробное ЗНО в Украине: Кабмин разработал программу

Средства, уплаченные за пробное ВНО в учебных заведениях, возвращать участникам тестирования с 1 июля — это выделены деньги из фонда борьбы с COVID-19. Соответствующий порядок возврата средств Правительство приняло сегодня, 17 июня 2020 года.

«Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели — 1 июля — и будут осуществляться через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированы деньгами ждет в ближайшем отделении банка», — отметила и. о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

МОН передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования по всем участникам, которые зарегистрировались с 3 по 24 января 2020 для прохождения пробного ВНО и оплатили средства за участие в нем. Предполагается, что возврат средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Работы, связанные с подготовкой тестов и процесса тестирования, были выполнены вовремя, что обеспечило готовность провести пробное ВНО в учебных заведениях. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона. В стоимость пробного ВНО входит оплата услуг за значительного объема работ, в частности:

составление тестов,

перевод этих тестов на языки национальных меньшинств,

подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней,

доставка материалов в пункт тестирования,

оплата труда работникам, которые вовлечены в организацию и проведение ВНО

определение результатов пробного ВНО.

Напомним, в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня — по всем остальным предметам.