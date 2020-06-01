Волонтеры по снимкам ОБСЕ показали как Россия поставляет оружие и войска в оккупированную Луганскую область

Волонтеры международного разведсообщества InformNapalm по снимкам ОБСЕ показали на карте как Россия поставляет оружие и войска в оккупированную часть Луганской области.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ №134/ 2020 от 6 июня 2020 сообщалось, что беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, скрыто въезжали на территорию Украины в неподконтрольном районе Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией в местах, не оборудованных системой пропуска.

Перемещение грузовиков с РФ было достаточно детализировано описано в разделе отчета СММ ОБСЕ. Однако, не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны Российской Федерации.

Волонтерам международной разведывательного сообщества удалось получить уникальные снимки с БПЛА и провести их дополнительную геолокацию, чтобы указать точные координаты как места вторжения российских колонн, так и точку их прибытия в Луганской области.

Публикуем уникальные снимки с БПЛА, подтверждающие текстовую часть отчета СММ ОБСЕ № 134/2020 от 6 июня 2020 года.

Опираясь на исходные данные, указанные в отчете ОБСЕ, волонтерам удалось определить точные координаты снимков на местности - сделать геолокационный привязку.

Первый снимок фиксирует колонну грузовиков прямо непосредственно у границы с РФ в координатах: 48.160698, 39.904193

Второй снимок фиксирует прибытия грузовиков в точку с координатами в Луганске: 48.538979, 39.325941. Бывшиее производство и склады неподалеку от автовокзала и центральной магистрали Луганска.

Волонтеры с помощью мониторинга открытых источников установили, что эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения 2-го Армейского Корпуса. Об этом свидетельствует видео, которое было выложено пропагандистами террористической организации «ЛНР» в 2015 году.

Напомним, что в марте 2020 года, международная разведывательная сообщество InformNapalm продемонстрировала уникальный аэрофотоснимок, который дополнил текстовые данные отчета СММ ОБСЕ №60 / 20 от 12 марта 2020 по разоблачению 3 современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы: СБ-341В «Леер-3», Р -934Б «Синица» и СБ-636 «Свет-КУ». А после публикации и распространения этой чувствительной для агрессора информации в Twitter все официальные страницы языковых версий сайта InformNapalm впервые за 6 лет были блокированы.

Российская Федерация в течение 6 лет продолжает публично отрицать свое непосредственное участие в войне на Донбассе, однако, многочисленные доказательства международных наблюдателей и волонтеров указывают, что РФ в течение всего периода военного конфликта грубо нарушает нормы международного права, продолжает перебрасывать оружие и технику, использовать своих кадровых военных, а также наемников, которые в основном имеют гражданство Российской Федерации.

Мирное урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без вывода российских гибридных вооруженных формирований и техники с территории Украины: отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Поэтому любые политические спекуляции относительно «выборов на Донбассе» является очковтирательством и не способствуют настоящему завершению войны. Учитывая, что Кремль не отказывается от своих агрессивных намерений в течение 6 лет, то международное сообщество должно продолжать усиливать санкционное влияние против страны-агрессора и консолидировано продолжать дипломатическое, экономическое и другие варианты давления на руководство РФ.

И вопрос возвращения оккупированного Россией украинского Крыма также неразрывно связан с войной и оккупацией части украинской Донбасса, поэтому он должно решаться комплексно, а санкции за продолжение войны и оккупации усиливаться до полного возврата оккупированных территорий под контроль Украины. Полного восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса и выплату репараций Российской Федерацией как страной, развязавшей войну против суверенного независимого государства и причинившей при этом значительные безвозвратные потери: смерти и увечья десятков тысяч человек.

Мы призываем международное сообщество усиливать давление на агрессора, развязавшего в 21 веке кровавую войну в Европе, потому что если эти действия не будут наказаны, тогда следующей жертвой российских оккупантов могут стать уже другие европейские государства.