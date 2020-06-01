В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевшихСегодня, 10:04
В Луганской области 2 положительных ПЦР-теста на COVID-19 выявлено у жителей пгт. Беловодск. И снова эти случаи связаны с возвращением наших граждан из РФ.
Как сообщили в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины», один инфицированный приехал уже с клиническими симптомами заболевания и был госпитализирован в инфекционное отделение Беловодской многопрофильной больницы. Вчера ПЦР-тестирование подтвердило у него COVID-19. Второй случай - член семьи, который заразился через контакт с лицом, находившимся в самоизоляции после возвращения домой.
В Украине за 17 июня подтверждено 829 новых случаев COVID-19. Всего с начала тестирования проведено 530442 исследований методом ПЦР и 107313 - методом ИФА. Из них подтверждено 34063 случая COVID-19.
С начала эпидемии 15 447 человек выздоровели, 966 умерли. В госпитализации нуждались 9585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24478 больной находился на амбулаторном лечении.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
м. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).