В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

В Луганской области 2 положительных ПЦР-теста на COVID-19 выявлено у жителей пгт. Беловодск. И снова эти случаи связаны с возвращением наших граждан из РФ.

Как сообщили в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины», один инфицированный приехал уже с клиническими симптомами заболевания и был госпитализирован в инфекционное отделение Беловодской многопрофильной больницы. Вчера ПЦР-тестирование подтвердило у него COVID-19. Второй случай - член семьи, который заразился через контакт с лицом, находившимся в самоизоляции после возвращения домой.

В Украине за 17 июня подтверждено 829 новых случаев COVID-19. Всего с начала тестирования проведено 530442 исследований методом ПЦР и 107313 - методом ИФА. Из них подтверждено 34063 случая COVID-19.

С начала эпидемии 15 447 человек выздоровели, 966 умерли. В госпитализации нуждались 9585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24478 больной находился на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: