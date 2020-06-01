» » В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

Сегодня, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 2 положительных ПЦР-теста на COVID-19 выявлено у жителей пгт. Беловодск. И снова эти случаи связаны с возвращением наших граждан из РФ.

Как сообщили в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины», один инфицированный приехал уже с клиническими симптомами заболевания и был госпитализирован в инфекционное отделение Беловодской многопрофильной больницы. Вчера ПЦР-тестирование подтвердило у него COVID-19. Второй случай - член семьи, который заразился через контакт с лицом, находившимся в самоизоляции после возвращения домой.

В Украине за 17 июня подтверждено 829 новых случаев COVID-19. Всего с начала тестирования проведено 530442 исследований методом ПЦР и 107313 - методом ИФА. Из них подтверждено 34063 случая COVID-19.

С начала эпидемии 15 447 человек выздоровели, 966 умерли. В госпитализации нуждались 9585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24478 больной находился на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
    Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
    Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
    Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
    Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
    Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
    Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
    Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
    м. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
    Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
    Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
    Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
    Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
    Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
    Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
    Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
    Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
    Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
    Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
    Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
    Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
    Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
    Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
    Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
    Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:37

Волонтеры по снимкам ОБСЕ показали как Россия поставляет оружие и войска в оккупированную Луганскую область

Сегодня, 10:04

В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших

Сегодня, 09:42

За сутки на Донбассе 1 погибший и 2 раненых

Сегодня, 09:34

В Луганской области задержали распространителя детской порнографии

Вчера, 13:00

В РФ начал действовать закон упрощающий получение гражданства гражданства для граждан Украины и Беларуси

Вчера, 12:00

Медицинская служба рассказала о случаях  COVID-19 в украинской армии

Вчера, 11:30

Совет ЕС рассмотрит вопрос реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе

Вчера, 10:54

В Луганской лаборатории рассказали из каких стран «привозят» COVID-19

Вчера, 10:43

Российские террористы обстреляли из артиллерии село под Попасной

Вчера, 09:42

В Луганской области выявили 6 новых случаев COVID-19

16-06-2020, 18:15

В Донецкой области инсценировали убийство предпринимателя

16-06-2020, 16:23

Через 6 лет после преступления Гиркину предъявили обвинение в убийстве украинских граждан

Новости Украины:

Вчера, 10:45

В Одессе криминальные авторитеты устроили разборки со стрельбой

16-06-2020, 16:28

В Ровенской области изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США

15-06-2020, 13:30

В Киеве запрещают купаться на пляжах

15-06-2020, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

12-06-2020, 13:53

Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

12-06-2020, 10:40

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

9-06-2020, 19:25

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

9-06-2020, 14:33

В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны

9-06-2020, 12:25

В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганской области за сутки 2 новых случая COVID-19, в Украине - рекордное количество заболевших » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня