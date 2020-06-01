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За сутки на Донбассе 1 погибший и 2 раненых

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали ВСУ позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. 

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции в районе Золотое-Орехово  из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Крымского российские террористы вели обстрел из минометов калибром 120 мм.

Позиции ВСУ в районе Попасной обстреливали российские снайперы.

В Донецкой области террористы вели обстрел в районе Луганского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские боевики обстреляли район Водяного и Пищевика из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

Авдеевку обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельскому, террористы вели минометные обстрелы.

За 17 июня один боец ВСУ погиб, один ранен и еще один воин получил боевую травму. 


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