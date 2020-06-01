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В Луганской области задержали распространителя детской порнографии

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми разоблачили 21-летнего жителя Золотое, который распространял видеопродукцию порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Следствием установлено, что молодой человек в социальной сети преподавал объявления о продаже порнографических видеофайлов и сбывал их по цене 200 грн. за четыре файла.

В ходе проведения санкционированного судом обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие, что он занимался распространением и продажей порнографических материалов.

По предварительному заключению искусствоведческой экспертизы на изъятых видеофайлах присутствует информация порнографического характера, по своим признакам является детской порнографией.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» УК Украины проводится досудебное следствие. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.


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