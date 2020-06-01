Медицинская служба рассказала о случаях  COVID-19 в украинской армии

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировано пять новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего болеют 142 человека.

Как сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, по состоянию на 10:00 17 июня в Вооруженных силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели — 215 человек, летальных случаев — 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 531 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 69 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь — 1 военнослужащий и Чугуевская центральная районная больница — 1 работник ВС Украины).

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская и Ровенская области — по 1 военнослужащему, Днепропетровская область — 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.