Совет ЕС рассмотрит вопрос реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе

Совет Европейского Союза рассмотрит вопрос реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе во время видеоконференции 19 июня.

«В конце встречи мы кратко коснемся состояния имплементации минских договоренностей», — говорится в сообщении председателя Совета ЕС Шарля Мишеля членам Совета.

Главной темой видеоконференции станут многолетние финансовые рамки и план восстановления экономики стран ЕС.

Также вчера намерение поддерживать Украину выразили министры иностранных дел стран ЕС и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время совместной видеоконференции, проведенной в понедельник, 15 июня.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель во время пресс-конференции, сообщает DW.

По словам Борреля, тремя темами обсуждения с Помпео были Китай, мирный процесс на Ближнем Востоке и страны политики восточного соседства ЕС, в который входят Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Беларусь и Армения.

«Касательно восточного соседства мы подтвердили прочное партнерство между ЕС и США. Оно останется критически важным, в частности в отношении Украины. Конечно, необходимо, чтобы Россия выполнила свои обязательства по полной имплементации минских соглашений», — заявил Боррель.