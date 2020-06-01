Российские террористы обстреляли из артиллерии село под Попасной

16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В Луганской области вблизи Новозвановки террористы обстреливали позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного, неподалеку домов гражданских жителей.

В Крымском российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня применив минометы калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

Еще один пригород Попасной, Новоалександровку, российские военные обстреливали из 82 мм минометов,

Позиции ВСУ в районе Золотое и Орехово обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также уже сегодня, 17 июня оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления в районе Золотое-Орехово.

В Донецкой области по защитникам Авдеевки вооруженные формирования РФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Марьинку обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика захватчики применили минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевую травму.