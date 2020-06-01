В Донецкой области инсценировали убийство предпринимателя

Сотрудники Службы безопасности Украины к операции Объединенных сил предотвратили заказное убийство частного предпринимателя из Донецкой и задержали организатора преступления.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена, который занимается валютно-обменными операциями, а также его семьи. Мотивом преступления стали деньги. По информации заказчика, жертва обладала значительными суммами наличных.

Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в 140 000 долларов. Правоохранители провели имитацию обстановки пыток и убийства коммерсанта вместе с женой и сыном, после чего заказчику сообщили об их «ликвидации». Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото.

Задержали заказчика на конспиративной квартире в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.



