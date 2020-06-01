Через 6 лет после преступления Гиркину предъявили обвинение в убийстве украинских граждан

Правоохранители заочно сообщили бывшему «министру обороны «ДНР» о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора гражданину Российской Федерации Игорю Гиркину (Стрелкову), главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому «министру обороны ДНР» сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью повода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

«В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенные здания на территории города Славянск, где пытали, наносили побои, ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию», — сообщили в Генпрокуратуре Украины.

«Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали», — добавили в прокуратуре.