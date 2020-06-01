» » Лисичанск и Кременная с 23 июня могут остаться без воды из-за долгов

Лисичанск и Кременная с 23 июня могут остаться без воды из-за долгов

Вчера, 15:34 citynews.net.ua | Напечатать

Несколько водоснабжающих предприятий Луганской области, в частности, в Лисичанске и Кременной, получили сообщение о возможном обесточивании, начиная с 23 июня.

Лисичанский водоканал от отключения спасают только карантин - ни городской совет, ни КП Лисичанскводоканал уже 3 года не способны оплачивать вовремя потребленную электроэнергию. Долги предприятия составляют 166,6 млн гривень. За май и июнь предприятие не заплатило ни копейки по этому долгу.

Кременской водоканал задолжал намного меньше - 6,45 млн гривень. Тем не менее и от него уже два месяца нет поступлений средств в счет погашения долга.

Как отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай, органы власти на местах должны приложить максимальные усилия, чтобы не допустить отключений, тем более летом.

Поэтому всем органам местного самоуправления, где предприятия имеют задолженность за энергоносители, необходимо провести заседание городских комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Прежде всего, следует принять меры по погашению текущих долгов, в частности, начать переговоры о реструктуризации.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:15

В Донецкой области инсценировали убийство предпринимателя

Вчера, 16:23

Через 6 лет после преступления Гиркину предъявили обвинение в убийстве украинских граждан

Вчера, 15:34

Лисичанск и Кременная с 23 июня могут остаться без воды из-за долгов

Вчера, 14:53

Во время обстрела жилых кварталов Авдеевки российские террористы ранили женщину

Вчера, 11:30

Изменения по налогу на недвижимое имущество: какие здания исключены из объектов налогообложения

Вчера, 10:27

Минфин разработал механизм возврата средств за пробное ЗНО в Украине

Вчера, 10:01

В Луганской области выявили 3 новых случая COVID-19. Два случая привезены из РФ

Вчера, 09:27

Российские террористы сегодня обстреляли Орехово и Золотое из гранатометов

Вчера, 09:21

С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 выросло почти вдвое

15-06-2020, 17:27

Украинские военные показали как уничтожают позиции российских террористов на Донбассе

15-06-2020, 17:20

В Киеве недолюстрированный «беркут» избивает людей во время мирной акции протеста

15-06-2020, 17:04

В Северодонецке полицейский выбросил женщину с 4 этажа. Полиция Луганской области молчит

Новости Украины:

Вчера, 16:28

В Ровенской области изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США

15-06-2020, 13:30

В Киеве запрещают купаться на пляжах

15-06-2020, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

12-06-2020, 13:53

Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

12-06-2020, 10:40

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

9-06-2020, 19:25

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

9-06-2020, 14:33

В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны

9-06-2020, 12:25

В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

1-06-2020, 15:13

В Киеве перекрыт мост Метро -  возможно из-за угрозы взрыва

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Лисичанск и Кременная с 23 июня могут остаться без воды из-за долгов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня