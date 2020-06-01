Лисичанск и Кременная с 23 июня могут остаться без воды из-за долгов

Несколько водоснабжающих предприятий Луганской области, в частности, в Лисичанске и Кременной, получили сообщение о возможном обесточивании, начиная с 23 июня.

Лисичанский водоканал от отключения спасают только карантин - ни городской совет, ни КП Лисичанскводоканал уже 3 года не способны оплачивать вовремя потребленную электроэнергию. Долги предприятия составляют 166,6 млн гривень. За май и июнь предприятие не заплатило ни копейки по этому долгу.

Кременской водоканал задолжал намного меньше - 6,45 млн гривень. Тем не менее и от него уже два месяца нет поступлений средств в счет погашения долга.

Как отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай, органы власти на местах должны приложить максимальные усилия, чтобы не допустить отключений, тем более летом.

Поэтому всем органам местного самоуправления, где предприятия имеют задолженность за энергоносители, необходимо провести заседание городских комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Прежде всего, следует принять меры по погашению текущих долгов, в частности, начать переговоры о реструктуризации.



