Во время обстрела жилых кварталов Авдеевки российские террористы ранили женщину

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты вдоль линии соприкосновения с оккупированной частью Донецкой области.

15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации со стороны поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена женщина.

Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21.00. Гражданка был доставлен в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы и получила медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности ограждения домохозяйства.

Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел четко указывают на причастность российских оккупационных войск к данному преступлению.