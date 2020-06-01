Изменения по налогу на недвижимое имущество: какие здания исключены из объектов налогообложения

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что начиная с 23.05.2020 (с даты вступления в силу изменений, внесенных в Налоговый кодекс Украины (далее - Кодекс), Законом Украины от 16 января 2020 № 466-IX в части недвижимого имущества, отличного от земельного участка (далее - налог) в соответствии с подпунктом «е» подпункта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 Кодекса из перечня объектов налогообложения Налогом исключены здания промышленности, отнесенных к группе «здания промышленности и склады» (код 125) Государственного классификатора зданий и сооружений ДК 018-2000, используемых по назначению в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, основная деятельность которых классифицируется в секциях B - F КВЭД ДК 009: 2010, и кажутся их владельцами в аренду, лизинг, ссуду.

В предыдущей редакции норма исключала из объектов налогообложения Налогом все здания промышленности, в том числе без ограничения их использования непосредственно предприятиями промышленности, давало возможность применять преференции и по объектам недвижимости, сданных в аренду другим субъектам хозяйствования.

С учетом внесенных изменений Законом № 466-их для применения преференции, определенной подпунктом «е» подпункта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 Кодекса, предприятием - владельцем объекта недвижимости (здания промышленности) такой объект недвижимости имеет одновременно отвечать таким признакам: