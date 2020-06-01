Российские террористы сегодня обстреляли Орехово и Золотое из гранатометов

Сегодня, 16 июня, российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехово и Золотое открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ.

Ответным огнем силам ООС удалось подавить провокации российских боевиков.

15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали украинскую территорию из минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

На подступах к Новолуганскому российские наемники, в вечернее время, дважды вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Под обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники неподалеку Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевка противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения, а еще один — боевую травму.