Украинские военные показали как уничтожают позиции российских террористов на Донбассе

Несмотря на значительные потери, которые враг несет в полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила, он продолжает осуществлять обстрелы позиций наших бойцов.

Как сообщили в пресс-службе 24 ОМБР імені короля Данила, Королевскими пехотинцами было обнаружено место сосредоточения вражеских боеприпасов на одной из позиций, которые оккупанты свозили туда в течение нескольких суток.

Благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады, данный состав удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств.

Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о которой Вы так часто читаете в сводках операции Объединенных сил.