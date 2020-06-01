В Киеве недолюстрированный «беркут» избивает людей во время мирной акции протеста

Фото: Сергей Нужненко, Радио Свобода

Рядом со зданием Шевченковского районного суда, где выбирают меру пресечения Сергею Стерненку, полицейские задержали активиста Николая Выговского, ветеранов войны в Донбассе Александра Кирьякова и Виталия Овчаренко. По словам Овчаренко, всего задержаны четыре человека.

Об этом сообщает Радио Свобода .

Представители демонстрантов заявили, что видели, как полицейские били ногами задержанного. Также, по словам участников акции в поддержку Стерненка, Николай Выговский был ведущим мероприятия. Депутат Верховной Рады Роман Лозинский, заявил, что задержаны до пяти человек. Сам Лозинский был в прямом эфире Радио Свобода в разорванной футболке, он заявляет о превышении власти силовиками, которые мешали ему пройти к задержанным.

В пресс-службе полиции указывают, что полицейские задержали пять человек у суда. В полиции утверждают, что один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались.

«Их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий. Кроме того, по факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование», - говорится в сообщении.