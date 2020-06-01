В Северодонецке полицейский выбросил женщину с 4 этажа. Полиция Луганской области молчит

Государственное бюро расследований проводит проверку происшествия с участием полицейского в Северодонецке 9 июня, в ходе которого пострадала женщина.

Как прокомментировали в Краматорском Территориальном управлении ГБР, 9 июня в ЕРДР зарегистрированы ведомости о происшествии в Северодонецке, предварительная квалификация события — статья 15 УК Украины (покушение на убийство) и часть 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Информация о просшествии появилась в социальных сетях. В ДБР пока не комментируют возможную попытку убийства полицейским женщины на глазах у ее ребенка. В настоящее время подозрение еще не объявлено. Также нет коментариев от полиции Луганской области.

По состоянию на утро понедельника, 15 июня, продолжается вестись досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в социальных сетях жители Северодонецка сообщили о возможном покушении на жизнь супруги полицейским Главного управления Нацполиции Луганской области.

«9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвёртого этажа из балкона! Девушке 27 лет. В этот вечер её муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал её швырять по квартире, давать пощёчины, выкручивая руки… В итоге он схватил её на руки и вытолкнул с балкона с четвёртого этажа… Этого „героя“ зовут (не публикуем по соображениям этики так же как и имя жертвы), он сержант главного управления полиции в Северодонецке», — сообщила Виктория Васильченко.