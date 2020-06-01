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На КПВВ  «Станица Луганская» искали бомбу в сумке под табличкой «Осторожно! Мины!»

Вчера, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

В воскресенье имела место нестандартная ситуация, когда из-за опрометчивых действий граждан, из соображений безопасности, вынужденно прекращалась работа КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, гражданин, следовавший в сторону временно оккупированного Луганска, решил необычным способом передать вещи своей матери.

Находясь в «серой зоне» он оставил на остановке сумку и прикрыл ее информационным плакатом «Осторожно мины». Необычную вещь заметили работники МККК и сообщили пограничникам, которые организовали соответствующие меры реагирования.

Сегодня, с 11:00 в Через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины пропущено 5 граждан. По состоянию на 12:15 пограничники обеспечили возвращение этих граждан на контролируемую территорию, поскольку оккупанты снова заблокировали движение в этом направлении.

У КПВВ «Марьинка» желающих пересечь линию разграничения пока нет. Стоит отметить, что КПВВ «Марьинка» до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения.


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На КПВВ  «Станица Луганская» искали бомбу в сумке под табличкой «Осторожно! Мины!» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня