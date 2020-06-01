Гроза оставила в Луганской области несколько городов без электроэнергии и воды

Ночью 14 июня и утром 15 июня из-за сильных дождей, гроз и усиления ветра до 15-20 м / с, град несколько населенных пунктов Луганской области остались без электроснабжения.

Из-за непогоды без света остались жители сел и поселков Новоайдарского, Новопсковского, Марковского, Беловодского, Сватовского и других районов.

В результате сильного ветра деревьями повреждены электроопоры.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, уже ночью энергетики приступили к аварийным работам. В некоторых местах электроснабжение уже восстановлено, но в отдельных населенных пунктах ремонт продолжаются.

Кроме того, ночью из-за значительного ухудшения погодных условий произошло отключение Белогоровской насосной станции. В результате этого города Лисичанск (частично), Приволье и Новодружеск остались без водоснабжения.

Восстановление объекта электроснабжения также продолжается.