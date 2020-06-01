За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случай

За 14 июня в Украине подтверждено 656 новых случаев заболевания COVID-19. В Луганской области выявлен один новый больной.

Всего с начала тестирования в Украине 497 284 образца исследованы методом ПЦР и 81168 образцов - методом ИФА. Из них положительный результат на COVID-19 выявлен в 31810 случаях.

14 253 пациентов уже выздоровели, 901 умерли. В госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: