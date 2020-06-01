» » За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случай

За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случай

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

За 14 июня в Украине подтверждено 656 новых случаев заболевания COVID-19. В Луганской области выявлен один новый больной.

Всего с начала тестирования в Украине 497 284 образца исследованы методом ПЦР и 81168 образцов - методом ИФА. Из них положительный результат на COVID-19 выявлен в 31810 случаях.

14 253 пациентов уже выздоровели, 901 умерли. В госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровел)
  • Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели)
  • м. Киев - 3957 (1164 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел)
  • Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели)
  • Луганская обл. - 57 (47 выздоровели)
  • Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели)
  • Сумская обл. - 227 (163 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 424 (81 выздоровели).

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:46

Украинские школьники не смогли сдать ЗНО в онлайне - сервер тестирования не отвечает

Сегодня, 09:56

Гроза оставила в Луганской области несколько городов без электроэнергии и воды

Сегодня, 09:48

За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случай

Сегодня, 09:42

В Северодонецке на озере Чистом утонул ребенок и молодой парень

Сегодня, 08:30

Российские террористы продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка» в Донецкой области

Вчера, 23:21

15 июня часть Попасной останется без воды

Вчера, 14:52

В Украине вспоминают погибших в Луганском аэропорту десантников

Вчера, 14:40

В Станице Луганской пропустили граждан на оккупированную территорию и обратно по спискам

12-06-2020, 15:53

Оккупанты готовы пускать граждан через Станицу Луганскую только по спискам и в самоизоляцию

12-06-2020, 13:59

В Украине из-за жары предлагают изменить время работы КПВВ в Луганской и Донецкой областях

12-06-2020, 13:34

Карантин уничтожил более 30% малого бизнеса в Луганской и Донецкой областях

12-06-2020, 13:26

В Верховной раде обвинили СБУ в  грубом нарушении конституции по делу Стерненко

Новости Украины:

Сегодня, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

12-06-2020, 13:53

Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

12-06-2020, 10:40

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

9-06-2020, 19:25

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

9-06-2020, 14:33

В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны

9-06-2020, 12:25

В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

1-06-2020, 15:13

В Киеве перекрыт мост Метро -  возможно из-за угрозы взрыва

1-06-2020, 14:19

Что лучше подарить офисному сотруднику?

1-06-2020, 10:48

1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случай » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня