За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случай

За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случайСегодня, 09:48
За 14 июня в Украине подтверждено 656 новых случаев заболевания COVID-19. В Луганской области выявлен один новый больной.
Всего с начала тестирования в Украине 497 284 образца исследованы методом ПЦР и 81168 образцов - методом ИФА. Из них положительный результат на COVID-19 выявлен в 31810 случаях.
14 253 пациентов уже выздоровели, 901 умерли. В госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровел)
- Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)
- Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели)
- Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели)
- м. Киев - 3957 (1164 выздоровели)
- Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел)
- Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели)
- Луганская обл. - 57 (47 выздоровели)
- Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели)
- Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)
- Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели)
- Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели)
- Сумская обл. - 227 (163 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели)
- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели)
- Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели)
- Черниговская обл. - 424 (81 выздоровели).