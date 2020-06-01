В Северодонецке на озере Чистом утонул ребенок и молодой парень

13 июня во Северодонецке произошла ужасная трагедия и отдых на озере Чистом закончился смертью.

Компания решила начать пляжный сезон на озере под баннерами с четкой надписью «Купаться запрещено. Опасно для жизни». Результат — два трупа, в гробу оказался маленький мальчик и молодой человек.

По мнению спасателей причиной трагедии стало купание в необорудованном для этого месте.

Жизнь детей зависит от выбора взрослых. ГСЧС просит граждан быть осторожными на воде и не купаться в необорудованных для этого местах на водоемах в Луганской области.