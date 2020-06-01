Российские террористы продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка» в Донецкой области

Пятые сутки российские войска и их администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ «Марьинка» до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов.

Российские боевики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блок-постом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой.

Наши пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.

Напомним, что благодаря усилиям украинской стороны со вчера заработал пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. Российские вооруженные формирования были все же вынуждены частично разблокировали гуманитарный коридор с временно оккупированным Луганском.

Сегодня, 14 июня, там линию разграничения пересекло 180 граждан: 75 в подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении.