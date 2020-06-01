» » Российские террористы продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка» в Донецкой области

Российские террористы продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка» в Донецкой области

Сегодня, 08:30 citynews.net.ua | Напечатать

Пятые сутки российские войска и их администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ «Марьинка» до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов.

Российские боевики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блок-постом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. 

Наши пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.

Напомним, что благодаря усилиям украинской стороны со вчера заработал пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. Российские вооруженные формирования были все же вынуждены частично разблокировали гуманитарный коридор с временно оккупированным Луганском.

Сегодня, 14 июня, там линию разграничения пересекло 180 граждан: 75 в подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:46

Украинские школьники не смогли сдать ЗНО в онлайне - сервер тестирования не отвечает

Сегодня, 09:56

Гроза оставила в Луганской области несколько городов без электроэнергии и воды

Сегодня, 09:48

За 14 июня в Украине подтверждено 656 случаев COVID-19. В Луганской области - 1 новый случай

Сегодня, 09:42

В Северодонецке на озере Чистом утонул ребенок и молодой парень

Сегодня, 08:30

Российские террористы продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка» в Донецкой области

Вчера, 23:21

15 июня часть Попасной останется без воды

Вчера, 14:52

В Украине вспоминают погибших в Луганском аэропорту десантников

Вчера, 14:40

В Станице Луганской пропустили граждан на оккупированную территорию и обратно по спискам

12-06-2020, 15:53

Оккупанты готовы пускать граждан через Станицу Луганскую только по спискам и в самоизоляцию

12-06-2020, 13:59

В Украине из-за жары предлагают изменить время работы КПВВ в Луганской и Донецкой областях

12-06-2020, 13:34

Карантин уничтожил более 30% малого бизнеса в Луганской и Донецкой областях

12-06-2020, 13:26

В Верховной раде обвинили СБУ в  грубом нарушении конституции по делу Стерненко

Новости Украины:

Сегодня, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

12-06-2020, 13:53

Украина открывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом

12-06-2020, 10:40

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

9-06-2020, 19:25

Возле Одесского рынка 7 й километр обокрали склад на 70 тысяч долларов

9-06-2020, 14:33

В Киеве пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны

9-06-2020, 12:25

В двух селах Одесской области вводят режим ЧС из-за коронавируса

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

1-06-2020, 15:13

В Киеве перекрыт мост Метро -  возможно из-за угрозы взрыва

1-06-2020, 14:19

Что лучше подарить офисному сотруднику?

1-06-2020, 10:48

1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Российские террористы продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка» в Донецкой области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня