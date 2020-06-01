В Украине вспоминают погибших в Луганском аэропорту десантников

В ночь с 13 на 14 июня 2014 при заходе на посадку в аэропорту Луганск террористы сбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ил-76, на борту которого находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа.

Это были первые значительные потери нашей армии на Востоке Украины. Луганская область помнит воинов, отдавших свои жизни за независимость Украины.

Список погибших летчиков:

1. Підполковник Бєлий Олександр Іванович, командир екіпажу

2. Майор Д'яков Михайло Олегович

3. Капітан Скочков Ігор Іванович

4. Капітан Тєлєгін Сергій Анатолійович

5. Старший лейтенант Буркавцов Володимир Володимирович

6. Старший лейтенант Козолій Олександр Володимирович

7. Старший лейтенант Павленко Олег Анатолійович

8. Прапорщик Ковалік Олександр Сергійович

9. Прапорщик Ментус Віктор Володимирович

25-а окрема повітряно-десантна бригада:

1. Старший лейтенант Бахур Віталій Володимирович

2. Старший лейтенант Грабовий Валерій Миколайович

3. Старший лейтенант Алтунін Валерій Володимирович

4. Старший прапорщик Манулов Сергій Федорович

5. Сержант Бабан Віталій Юрійович

6. Сержант Ковальчук Юрій Леонідович

7. Сержант Шумаков Сергій Вікторович

8. Сержант Рєзніков Євгеній Сергійович

9. Сержант Кулібаба Руслан Миколайович

10. Молодший сержант Кучерявий Сергій Васильович

11. Молодший сержант Гончаренко Сергій Валерійович

12. Молодший сержант Кива Владислав Миколайович

13. Молодший сержант Коснар Павло Леонідович

14. Старший солдат Шостак Сергій Михайлович

15. Старший солдат Ліфінцев Олег Васильович

16. Старший солдат Скалозуб Артем Валентинович

17. Старший солдат Каменєв Денис Сергійович

18. Старший солдат Кузнецов Антон Олександрович

19. Старший солдат Авдєєв Костянтин Сергійович

20. Старший солдат Горда Анатолій Анатолійович

21. Старший солдат Мирошниченко Сергій Олександрович

22. Солдат Добропас Сергій Віталійович

23. Солдат Дубяга Станіслав Вікторович

24. Солдат Коренченко Олег Володимирович

25. Солдат Котов Олександр Олександрович

26. Солдат Лісной Сергій Володимирович

27. Солдат Москаленко Сергій Олександрович

28. Солдат Санжаровець Артем Євгенович

29. Солдат Токаренко Ігор Олександрович

30. Солдат Шульга Андрій Миколайович

31. Солдат Левчук Павло Миколайович

32. Солдат Кривошеєв Сергій Ігорович

33. Солдат Самохін Антон Олексійович

34. Солдат Дмитренко Андрій Олегович

35. Солдат Бондаренко Віталій Юрійович

36. Солдат Ніконов Павло Сергійович

37. Солдат Проньков Ростислав Русланович

38. Солдат Малишенко Тарас Сергійович

39. Солдат Гайдук Ілля Віталійович

40. Солдат Авраменко Олександр Сергійович