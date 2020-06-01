В Станице Луганской пропустили граждан на оккупированную территорию и обратно по спискам

В субботу, 13 июня через КПВВ «Станица Луганская» прошел пропуск людей с обеих сторон по заранее согласованным спискам.

Как сообщили мониторы БФ «Право на Захист», день начался с прохождения линии разграничения лиц с оккупированной территории Луганской области — ожидалось на 107 человек. Прошло чуть меньше — до 90 человек. Около 20 из них — дети, планировавшие сдать пробное ЗНО. Подавляющее большинство из них были в сопровождении родителей.

Однако впоследствии стало ясно, что все испытания процедурой пересечения и невероятной жарой были напрасными — поздно вечером появилось сообщение о том, что пробное ЗНО будет происходить исключительно дистанционно — онлайн.

Поэтому эти дети, которые стремились учиться на подконтрольной территории, оказались в затруднительном положении. Вопрос, как и где они смогут пройти тестирование, остается открытым. Собственно, как и вопрос качества информирования и донесения до людей настолько важных решений власти.

Во второй половине дня был начат пропуск людей с подконтрольной территории Украины в оккупированные районы. Всего прошло более 30 человек. Трое из них вернулись, поскольку их не было в списках.