Оккупанты готовы пускать граждан через Станицу Луганскую только по спискам и в самоизоляцию

С 10 июня, в дополнение к возможности пересечь КПВВ при наличии гуманитарных оснований, было принято решение открыть в ограниченном режиме два КПВВ - «Маринка» (Донецкая область) и «Станица Луганская» (Луганская область) - для движения граждан по социально-гуманитарной целью.

Об этом намерении заблаговременно было сообщено российские администрации на временно оккупированных териториях. Однако как луганские, так и донецкие представители террористов синхронно отказались разблокировать движение через линию соприкосновения с одинаковыми неадекватными объяснениями.

После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная «власть» выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на оккупированные территории только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.

«Главами» оккупационных администраций был полностью проигнорирован такой факт: только граждан, ожидающих возможности получить пенсии и социальные выплаты, в течение всего карантина накапливающихся на банковских карточках на подконтрольной правительству Украины территории, насчитывается более 280 тысяч. Формирование и согласование списков на такое количество людей абсолютно нецелесообразным.