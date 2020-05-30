Карантин уничтожил более 30% малого бизнеса в Луганской и Донецкой областях

Микро- и малым предприятиям в контролируемых правительством районах Донецкой и Луганской областей пришлось уволить каждого третьего работника из-за пандемии COVID-19 и карантин, выявил опрос , проведенный Международной организацией по миграции (МОМ).

«Роль микро- и малых бизнесов на востоке Украины трудно переоценить, ведь они предоставляют необходимые услуги и создают рабочие места в общинах, значительно пострадали в течение шести лет боевых действий, - заявил Глава Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен. - Поскольку ВПО уязвима группой, им больше угрожает опасность не восстановиться от экономического шока, который вызвали меры, связанные с COVID-19. Также в худшем положении находится бизнес, которым обладают женщины».

49% фирм, принадлежащих внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), были вынуждены прекратить свою деятельность. Среди компаний, принадлежащих представителям местных громад Донецкой и Луганской областей, этот показатель ниже и составляет 36%.

Согласно подсчетам, в компаниях со среднемесячными продажами от 5000 до 50000 гривен среднее падение продаж во время карантина составляло 25%, а на предприятиях со среднемесячными продажами от 44 000 до 250 000 гривен оно достигает 44%.

Почти треть (29%) всех предприятий, которые были вынуждены остановиться, заявили, что после снятия карантина не смогут восстановить деятельность без внешней поддержки. Опрошенные женщины были менее уверены в сравнении с мужчинами: 34% женщин и 23% мужчин сказали, что не могут восстановить бизнес самостоятельно.

Больше половины (55%) опрошенных МОМ предприятий отметили, что нуждаются в материальной помощи для того, чтобы покрыть свои фиксированные эксплуатационные расходы, включая зарплату персонала; 41% нуждается в оборудовании для запуска бизнеса в Интернете; 37% сообщили, что хотели бы дополнительных налоговых каникул или налоговых льгот; 15% заявили, что нуждаются в обучении онлайн-управлению бизнесом.