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В Северодонецке планируют построить городок для переселенцев

Сегодня, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

В 2021 году вблизи Северодонецка появится городок для переселенцев - об этом председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook. 
Сергей Гайдай отдельно озвучил проблематику людей, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц. «Я постоянно получаю множество вопросов на тему ВПО. В ближайшее время мы получим проект двух домов на 45 квартир в Кременной. Там должны жить и люди с инвалидностью, и медработники, и военнослужащие, и внутренне перемещенные лица, и деятели культуры, а также педагоги. Я не хочу, чтобы люди ехали с Луганщины, хочу, чтобы специалисты оставались здесь. Поэтому мы должны создать условия труда и быта для этих людей комфортными».
Председатель облгосадминистрации добавил, что сейчас один судебный процесс вокруг скандальных домов в Рубежном уже выигран. Он пообещал, что эти объекты будут все же достроены.
Также Сергей Гайдай сообщил, что существует довольно амбициозный проект совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по строительству небольшого городка вблизи Северодонецка, где будет возведен домики площадью 70-80 квадратных метров.

Эти новостройки будут рассчитаны исключительно на переселенцев из временно оккупированных территорий. По словам Сергея Гайдая, реализация этого проекту начнется в следующем году.


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