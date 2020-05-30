Луганская область перечислила в бюджет 93 млн грн военного сбора

В Луганской области налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь - май 2020 поступления военного сбора составили 93 млн гривен. Это на 11,3 млн гривень, или 13,8% больше поступлений января - мая 2019.

Военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.