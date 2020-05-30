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В ООС заявили об уничтожении 8 российских террористов

Сегодня, 09:33 citynews.net.ua | Напечатать

11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В Луганской области продолжаются ежедневные обстрелы позиций ВСУ в поселке Золотое (там где Зеленский обещал мир и спокойствие) - 11 июня российские террористы обстреляли этот населенный пункт из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ в районе Орехово вооруженные формирования РФ дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Крымском боевики применили вооружения БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Новоалександровку российские наемники обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник - боевую траву.

Как сообщили в пресс-центре ООС, украинские военнослужащие жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить обстрелы. В результате ответного огня, по данным разведки, 11 июня ВСУ уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьми ранили.


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