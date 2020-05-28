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В Северодонецке запретили проезд по городу автомобилям с массой более 24 тонн

Сегодня, 11:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке приняли решение о запрете проезда тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по улицам города при высокой температуре воздуха с 06:00 до 21:00.

Как сообщает пресс-служба городского совета, такое решение принято c целью сохранения целостности дорожного покрытия городских дорог, колодцев инженерных сетей, расположенных на проезжей части улиц и для обеспечения минимизации вредного воздействия на техническое состояние дорожного покрытия автомобильных дорог.

В ближайшее время коммунальное предприятие «СКС» должно установить информационные знаки с обозначением мест отстоя большегрузных транспортных средств на подъездах автомобильных дорог местного значения к Северодонецку.


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