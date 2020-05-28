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Российские террористы 4 раза обстреливали поселок Золотое в Луганской области

Сегодня, 10:25 citynews.net.ua | Напечатать

За 10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевик 4 раза обстреляли поселок Золотое из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ около Попасной и Троицкого обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области Павлополь дважды обстреливали из минометов калибром 120 мм и 82 мм. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук боевики сбросили с квадрокоптера гранату ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

Возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм и 82 мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.


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