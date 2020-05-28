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За сутки в Украине умер 21 человек от COVID-19

Сегодня, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

За 10 июня в Украине подтверждено 689 новых случаев COVID-19. Также в Украине «антирекорд» по смертям за сутки — 21 человек скончался от последствий коронавируса.

С начала тестирования в Украине исследовано 456 509 образцов методом ПЦР и 60135 образцов методом ИФА, положительный результат на коронавирус выявлен в 29070 случаях.

Всего с начала эпидемии 13141 человек выздоровел, 854 — умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. — 1236 (808 выздоровели)
  • Волынская обл. — 1266 (330 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 981 (695 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 269 (122 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 992 (540 выздоровел)
  • Закарпатская обл. — 1471 (634 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 510 (303 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 1649 (992 выздоровели)
  • м. Киев — 3671 (1053 выздоровели)
  • Киевская обл. — 1919 (616 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 563 (447 выздоровели)
  • Луганская обл. — 54 (44 выздоровели)
  • Львовская обл. — 2414 (589 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 311 (203 выздоровели)
  • Одесская обл. — 1045 (421 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 276 (256 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 2175 (1164 выздоровели)
  • Сумская обл. — 203 (159 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 1349 (995 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 1374 (657 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 179 (173 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 523 (355 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 506 (348 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 3793 (1176 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 341 (81 выздоровели).

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