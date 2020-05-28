За сутки в Украине умер 21 человек от COVID-19

За 10 июня в Украине подтверждено 689 новых случаев COVID-19. Также в Украине «антирекорд» по смертям за сутки — 21 человек скончался от последствий коронавируса.

С начала тестирования в Украине исследовано 456 509 образцов методом ПЦР и 60135 образцов методом ИФА, положительный результат на коронавирус выявлен в 29070 случаях.

Всего с начала эпидемии 13141 человек выздоровел, 854 — умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: