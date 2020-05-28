Полиция выписала штраф Зеленскому и Ермаку за посещение кафе в Хмельницком

Полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишин.

Также, как сообщили в пресс-службе полиции, протокол составлен на владельца заведения, который вопреки карантинным ограничением по деятельности кафе (кроме террас), возобновил работу, а затем обслуживал посетителей.

Нарушение правил карантина людей влечет наложение штрафа на граждан - от 17000 до 34000 гривен.

Административные материалы, составленные по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, будут направлены на рассмотрение суда.