В ЕС согласовали решение о продлении на год санкций против России из-за аннексии Крыма

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали решение о продлении на год санкций против России из-за аннексии Крыма. Об этом пишет брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк у себя в Twitter.

«Послы ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить запрет на инвестиции в (аннексированном Россией — ред.) Крыму в ЕС на один год. Без изменений…», — написал Йозвяк.

Также, представители государств-членов Евросоюза подняли вопрос нарушения ЕС собственного протокола о непризнании аннексии Крыма, когда представитель блока принял участие в поддерживаемом Россией мероприятии в ООН.