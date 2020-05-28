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Российские террористы не пропускают граждан через КПВВ Станица Луганская

Сегодня, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

Российские террористы отказались пропускать граждан через КПВВ Станица Луганская на оккупированные территории Луганской области. Об этом боевики предупреждали еще вчера, назвав инициативу Украины провокацией.

Сегодня утром в Станице Луганской планировали пройти на оккупированную территорию около 50 человек (по информации Луганской ОГА - около 100 человек). В 11:00 украинская сторона начала пропуск граждан в установленном порядке. Однако после более чем часа ожидания первые 6 человек вернулись - российские террористы отказались пропускать их на оккупированную территорию.

Как мы сообщали ранее, сегодня в Луганской области стоит очень жаркая погода. 1 человек в Станице Луганской потерял сознание и был эвакуирован работниками на скорой помощи.

Чтобы не возникало скоплений людей в «серой зоне», пропуск лиц сегодня планировалось организовывать постепенно.

Однако, незаконные вооруженные формирования отказываются дать на это согласие. Как передают наблюдатели, они даже установили заграждения на мосту через Северский Донец.

Следует отметить, что со стороны украинской власти приняты все меры для возобновления работы КПВВ.


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Российские террористы не пропускают граждан через КПВВ Станица Луганская