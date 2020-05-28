В Луганской области человек потерял сознание на КПВВ в Станице от жары

На КПВВ в Станице Луганской в 11 утра начался пропуск граждан со стороны Украины в оккупированный Луганск.

Как сообщают мониторы БФ «Право на захист», около 10:50 в очереди на открытие пункта пропуска мужчина потерял сознание.

В 10:45 в очереди ожидали возможности прохода в оккупированный Луганск насчитывалось около 50 человек. Температура воздуха - +34 в тени.

Вчера в Луганске представитель российских террористов Кобцева назвала открытие КПВВ 10 июня провокацией. При этом она не пояснила — почему людям надо запрещать пересекать линию разграничения.