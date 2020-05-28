Российские террористы отказались пропускать людей через КПВВ Марьинка-Александровка

В Донецкой области на оккупированной российскими террористами правительству территории КПВВ «Александровка» в сторону Марьинки отказались пропускать людей, которые планировали пересечь линию разграничения в направлении подконтрольной территории. Об этом сообщие БФ «Право на захист».

Как утверждают террористы, пропуск сегодня осуществляться не будет.

Причина — не работает база данных.

Напомним — сегодня, 10 июня, Украина открыла для прохода граждан 2 КППВ с оккупированными районами в Станице Луганской и Марьинке. КППП должны были работать с 11:00 до 14:00.