9 июня на Донбассе: 11 раненых и обстрелы из минометов и стрелкового оружия

9 июня российские террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы с утра выпустили более 70 мин калибром 120 мм и 82 мм по позициям украинских военых в районе населенного пункта Золотое.

Также под минометным обстрелом и огнем из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, оказались позиции ВСУ в Орехово и Крымском.

Новотошковское боевики обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Уже сегодня, 10 июня, российские террористы обстреляли Золотое из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области российские террористы обстреляли Марьинку из гранатометов, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По окрестностям Широкино российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия.

Также в Авдеевке, на мине, установленной на дороге которой пользуются не только военные, но и местные жители подорвался бронеавтомобиль ВСУ.

В результате подрыва на мине 10 военнослужащих получили ранения различной тяжести. Еще один военный получил ранение в бою с российскими террористами.