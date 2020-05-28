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В Северодонецке Громадська ради при горсовете просит сделать велодорожки

Вчера, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Общественного совета при Северодонецком городском совете Андрей Фурман обратился с письмом к исполняющему обязанности городского головы Вячеславу Ткачуку с предложением обустроить вокруг озера Парковое велодорожки.

Андрей Фурман сослался на результаты опроса, который общественный совет провела на официальном сайте Северодонецкого городского совета, где среди наиболее актуальных вопросов были определены горожанами и вопросы обустройства в городе велодорожек.

В обращении говорится:

«Я як людина спортивна, пов’язана з велосипедом з дитинства, будучи майстром спорту України з велоспорту, прошу Вас включити до програми реконструкції паркової зони навколо озера Паркове питання облаштування тротуару у вигляді велосипедної доріжки з двостороннім рухом довжиною 1200 метрів. Обладнана таким чином територія буде багатофункціональною для городян: збільшаться можливості проведення спортивних та оздоровчих заходів, якість дозвілля та відпочинку тощо.

Сподіваюсь на Вашу підтримку у вирішенні цього питання та на подальшу співпрацю».


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