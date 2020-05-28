В Луганской области обещают нормальную трассу Северодонецк-Станица уже в июле

Инспекционная поездка по трассе Станица Луганская-Северодонецк показала, что ремонтные работы на этом объекте будут закончены уже в июле.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

«Проехали всю трассу от Северодонецка до Станицы Луганской и обратно. Увиденное радует. Направление превращается в нормальную трассу», — пишет Голик.

По его словам, уже видны изменения, происходящие на трассе, общая протяжённость которой составляет 128 км.