В Луганске российские террористы пытками заставили экс-милиционера дать согласие на сотрудничество

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала попытки представителей террористической организации «ЛНР» завербовать бывшего сотрудника украинской милиции для получения сведений оборонного значения.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, сотрудник МВД из Луганской области после выезда на подконтрольную Украине территорию уволился из органов внутренних дел. Но по семейно-бытовым делам продолжил посещать временно оккупированную территорию.

В 2017 году во время пребывания в оккупированном Луганске бывшего милиционера задержали боевики. Они обвинили его в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали в так называемое «министерство государственной безопасности» «ЛНР».

Во время плена мужчину систематически избивали и пытали электрическим током. Пытками террористы заставили его передавать информацию об украинских войска и отработали способы связи.

Оперативники спецслужбы установили, что по возвращении на контролируемую украинскими властями территорию представители «МГБ ЛНР» неоднократно пытались наладить с мужчиной связь для получения информации.

Бывший милиционер от дальнейших контактов с террористами уклонялся и не выполнял преступных задач. Сейчас решается вопрос о его освобождении от уголовной ответственности.