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Российские террористы с утра обстреливают Золотое и Орехово из тяжелых минометов

Сегодня, 10:29 citynews.net.ua | Напечатать

Российские террористы обстреливают в Луганской области населенные пункты Золотое и Орехово из тяжелых минометов.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем по нашим опорных пунктах неподалеку Орехово. В то же время, по словам местных жителей, обстрел велся рядом с поселком Золотое.

Также террористы с утра обстреляли из гранатометов позиции ВСУ в районе Новолуганское и Шумы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Марьинке.


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