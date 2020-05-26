В Украине за 7 июня выявлено 463 случая COVID-19

В Украине за 7 июня выявлено 463 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. В Луганской области всего с начала тестирования было выявлено 54 заболевших, новых случаев - не выявлено.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 431 085 образцов методом ПЦР и 44516 образцов - методом ИФА, из них 27462 пробы показали положительный результат на COVID-19.

12 195 человек уже выздоровели, 797 умерли.

На амбулаторном лечении находятся 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8183 человек, из них 319 детей и 977 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: