В Украине за 7 июня выявлено 463 случая COVID-19

В Украине за 7 июня выявлено 463 случая COVID-19Сегодня, 11:23
В Украине за 7 июня выявлено 463 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. В Луганской области всего с начала тестирования было выявлено 54 заболевших, новых случаев - не выявлено.
Всего с начала тестирования в Украине исследовано 431 085 образцов методом ПЦР и 44516 образцов - методом ИФА, из них 27462 пробы показали положительный результат на COVID-19.
12 195 человек уже выздоровели, 797 умерли.
На амбулаторном лечении находятся 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8183 человек, из них 319 детей и 977 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1150 (728 выздоровели)
- Волынская обл. - 1079 (299 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели)
- Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1386 (606 выздоровели)
- Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1582 (947 выздоровели)
- м. Киев - 3490 (888 выздоровели)
- Киевская обл. - 1812 (577 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели)
- Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
- Львовская обл. - 2162 (524 выздоровели)
- Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)
- Одесская обл. - 1002 (376 выздоровели)
- Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2071 (1089 выздоровели)
- Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1294 (987 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1287 (573 выздоровели)
- Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)
- Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3698 (1133 выздоровели)
- Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).