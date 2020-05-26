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В Украине за 7 июня выявлено 463 случая COVID-19

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 7 июня выявлено 463 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. В Луганской области всего с начала тестирования было выявлено 54 заболевших, новых случаев - не выявлено.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано  431 085 образцов методом ПЦР и 44516 образцов - методом ИФА, из них 27462 пробы показали положительный результат на COVID-19.

12 195 человек уже выздоровели, 797 умерли.

На амбулаторном лечении находятся 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8183 человек, из них 319 детей и 977 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1150 (728 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1079 (299 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1386 (606 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1582 (947 выздоровели)
  • м. Киев - 3490 (888 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1812 (577 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели)
  • Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. - 2162 (524 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1002 (376 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2071 (1089 выздоровели)
  • Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1294 (987 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1287 (573 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3698 (1133 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).

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